У Львові через зіткнення потягів травмовані восьмеро людей. Серед травмованих — машиніст і помічник машиніста дизель-поїзда, а також шестеро пасажирів.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Як пояснили в Укрзалізниці, під час відправлення зі станції Підзамче дизель-поїзд Львів — Сокаль припустився зіткнення із електровозом.

Травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда, також медична допомога надається пасажирам дизель-поїзда. Машиністи електровоза не постраждали.

P.S. Дизель-поїзди короткого сполучення в народі теж називають електричками, саме так про цей випадок і писали у соцмережах.