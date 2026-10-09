Вже завтра у Майамі відбудеться зустріч делегацій України та США з приводу мирного врегулювання війни. Сторони обговорять нові ідеї та пропозиції щодо досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Axios Барака Равіда у соцмережі Х.

“Завтра в Майамі відбудеться зустріч посланців Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера з представниками України для обговорення “нових ідей та пропозицій, які американські переговорники почали розробляти спільно з Росією та Україною під час свого нещодавнього візиту до регіону””, – сказало журналісту джерело в США.

Крім цього, з американської сторони на зустрічі будуть присутні представники Ради безпеки ООН та Міністерства фінансів США.

У свою чергу, з української сторони будуть голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія” голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров, а також керівник ОП України Кирило Буданов.

Крім того, Вашингтон запросив на зустріч радників із нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини, а також представників НАТО та ЄС.

Джерело зі США додало, що сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план повоєнного процвітання та інші аспекти війни.

“Всі вони нервуються через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою створення єдиної пропозиції”, – резюмував джерело зі США.