Молдова готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо цієї зими через російські атаки в Україні виникне складна гуманітарна ситуація. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду 8 жовтня на Moldova Security Forum у Кишиневі, повідомляє NewsMaker, пише УНН.

За словами Санду, від початку повномасштабного вторгнення росії до Молдови прибули понад 1 млн українців, із яких близько 100 тисяч залишилися жити в країні.

Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки – наголосила президентка.

Колишній прем’єр-міністр Молдови, спеціальний посланник президента Дорін Речан підтвердив, що влада вже розглядає сценарій нового напливу біженців. Підготовка також передбачає гуманітарну, логістичну та енергетичну підтримку України.

Речан пояснив, що енергосистеми двох країн пов’язані, тому російські удари по українській інфраструктурі можуть створити проблеми і для Молдови.

Водночас він визнав, що Кишинів самостійно не зможе забезпечити Україну необхідними обсягами електроенергії. Однак Молдова може стати транзитною країною для постачання електрики з Румунії.