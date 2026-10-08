Відтепер повний цикл оформлення Європротоколу можна пройти просто в застосунку Дія – без заторів і паперової тяганини. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає УНН.
За словами Білошицького, Дія автоматично заповнить необхідні дані з реєстрів, що допоможе швидше оформити ДТП і уникнути помилок під час заповнення.
Коли можна оформити Європротокол у Дії:
– у ДТП беруть участь лише два автомобілі, без причепів та перебувають на місці зіткнення;
– немає постраждалих чи загиблих;
– не пошкоджено інше майно, крім автомобілів;
– обидва учасники мають чинні поліси ОСЦПВ;
– водії тверезі та не перебувають під впливом лікарських засобів, що можуть знижувати увагу чи швидкість реакції;
– учасники дійшли згоди щодо обставин ДТП.
Важливо: якщо в іншого водія немає застосунку Дія з верифікованими документами – оформлюйте паперовий Європротокол.
Якщо ж не дійшли згоди щодо обставин ДТП – викликайте поліцію за телефонами 112 або 102.
Чи заберуть посвідчення водія після оформлення?
Ні. Ви врегульовуєте ситуацію зі страховою компанією без залучення поліції, тому посвідчення водія не вилучається, а адміністративний протокол не складається.
Як оформити Європротокол?
Дія → Сервіси → Водієві → Європротокол.
Після підписання обома водіями через Дія.Підпис дані передаються до МТСБУ та страхових компаній.