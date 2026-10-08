Повідомлення про те, що на залізничній станції «Бандурка», що розташована на території Мигіївської громади, поблизу колії виявлено постраждалого 69-річного мешканця району надійшло до Первомайського районного відділу поліції ввечері 7 жовтня. Від отриманих травм чоловік помер.

Як пише Поліція Миколаївської області, на місці події працювала слідчо-оперативна група райвідділу поліції та криміналіст. Під час огляду судово-медичний експерт виявив у чоловіка пошкодження характерні як такі, що могли виникнути внаслідок збиття потягом. Нині тіло загиблого слідчі направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Вказану подію слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини і причини події та маршрути руху потягів.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, повідомити до Первомайського районного відділу поліції за телефонами: (068) 314-29-49, (063) 128-72-16 або 102.