Безпідставне затягування строків ремонту тротуару: прокуратура через суд вимагає стягнути понад 1,3 млн грн штрафу та пені з підрядника.

Окружна прокуратура міста Миколаєва Миколаївської області встановила, що одним з підрядників з метою уникнення відповідальності за порушення строків виконання робіт, передбачених договором про закупівлю, ініційовано укладання додаткових угод про продовження таких строків на п’ять місяців, без наявності підстав, передбачених законом.

Внаслідок цього передбачені договором роботи з ремонту тротуару у Центральному районі міста Миколаєва не виконані у визначений договором строк. Проте, замовником – органом місцевого самоврядування, штрафні санкції до недобросовісного підрядника не застосовано, у зв’язку з чим Окружна прокуратура міста Миколаєва звернулася до суду за захистом інтересів територіальної громади.

Наразі судом відкрито провадження у справі, судовий розгляд триває.