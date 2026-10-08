Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти. Третє: ми продовжуємо виконувати запити командирів бойових корпусів і бригад, які хлопці висловлювали під час зустрічей на фронті. Слава Україні!”