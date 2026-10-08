Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Росію більше не варто називати лише агресором. За її словами, Москва є ворогом, який випробовує західні країни через атаки, диверсії та кібератаки. Про це вона сказала під час парламентських дебатів щодо бюджету Міністерства оборони, повідомляє Кореспондент.

“Росія більше не просто агресор. Ви вже не так часто почуєте від мене цей евфемізм”, – заявила Єшільгоз-Зегеріус.

Вона наголосила, що Нідерландам та іншим країнам Заходу не можна бути наївними щодо російської загрози.

“Росія – наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але й безтурботний мир також дуже далеко”, – сказала міністерка.

За її словами, Росія протягом останніх місяців випробовує західні суспільства, зокрема за допомогою диверсій та кібератак у Нідерландах та інших європейських країнах.

Єшільгоз-Зегеріус також закликала посилювати збройні сили Нідерландів. Вона зазначила, що важливим є не лише збільшення чисельності військових чи оборонних витрат, а й здатність армії швидко адаптуватися до нових загроз.

“Не найбільша за чисельністю армія перемагає, а та армія, яка найшвидше може адаптуватися і завдяки цьому бути готовою до непередбачуваного”, – наголосила вона.

Міністерка зазначила, що досвід України врахований у новій оборонній стратегії Нідерландів. Країна збільшує чисельність особового складу армії та витрати на оборону, але водночас робить ставку на поєднання військових можливостей і сучасних технологій.

За її словами, Нідерланди прагнуть створити збройні сили, у яких ефективно взаємодіятимуть люди й технології.

Єшільгоз-Зегеріус також заявила, що країни НАТО повинні бути готовими до потенційних загроз з боку Росії.

“Якщо у вас є такий ворог, як Путін, який нікуди не зникає, не варто відступати перед ним”, – сказала вона.

Міністерка наголосила, що готовність до діалогу з Росією має супроводжуватися демонстрацією сили.

Єшільгоз-Зегеріус заявила, що Нідерланди мають і надалі допомагати Україні протистояти російській агресії.

“Путіну достатньо лише сказати: “Я припиняю це і приходжу за стіл переговорів”. І доки він відмовляється це робити, ми маємо допомагати Україні вистояти перед цим ворогом”, – заявила вона.

ЗА ТЕМОЮ

ЄС готується до гібридної атаки з масовими жертвами – ЗМІ

ЄС готується до гібридної атаки з масовими жертвами – ЗМІ

Вчора, 15:19

За словами міністерки, майбутня мирна угода має забезпечити Україні сильну позицію на переговорах. Вона також наголосила, що за столом переговорів повинні бути присутні Україна та Європа.

Єшільгоз-Зегеріус попередила, що припинення війни без стійких гарантій може лише дати Росії час для відновлення.

“Ніхто з нас не хоче, щоб Путін отримав рік чи два перепочинку, а потім повернувся ще сильнішим і завдав ще потужнішого удару”, – зазначила вона.

Міністерка також заявила, що поразка України може створити небезпечний сигнал для інших держав, оскільки Росія отримає підтвердження того, що вторгнення у суверенну країну може приносити вигоду.