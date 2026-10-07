Окупаційна адміністрація Херсонщини не справляється з проблемами електропостачання. На окупованій території люди залишаються без стабільного світла, а після аварійних відключень точних термінів його відновлення часто немає. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Зазначається, що у деяких населених пунктах електроенергію подають лише на 20–30 хвилин, після чого знову відключають на невизначений час.

Для людей це означає проблеми не лише з побутом, а й із водопостачанням та опаленням, адже без електрики нормальна робота відповідної інфраструктури стає неможливою – йдеться у статті.

Вказується, що зима вже близько, і якщо така ситуація збережеться, мешканцям окупованої Херсонщини доведеться не жити, а виживати.

“Холодні будинки, перебої з водою та відсутність стабільного електропостачання особливо небезпечні для літніх людей, дітей та маломобільних мешканців”, – додають у ЦНС.