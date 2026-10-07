Кількість загиблих унаслідок російського удару по Прилуках Чернігівської області зросла до 13 — з-під завалів дістали тіла чотирьох дітей.

Станом на 12:50 встановлено, що внаслідок атаки рф на місто загинуло 13 цивільних осіб, у тому числі 4 дітей, поранено 50 осіб, у тому числі 7 дітей.

Про це повідомили у прокуратурі Чернігівської області.

Тривають роботи із пошуку людей під завалами зруйнованого будинку.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки та документують чергові воєнні злочини рф.

Попередньо, уже 50 постраждалих. 23 – лікуються амбулаторно. 27 людей ушпиталили, троє із них у важкому стані. 12 людей врятували.