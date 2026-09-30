Нагадаємо, ІншеТВ сьогодні повідомляло, що Пілот літака, що летів з Дубая до Ізраїлю, хотів вчинити самогубство з усіма пасажирами, його вдалося знешкодити.

На борту літака flydubai, який подав сигнал про викрадення, як пасажири летіли пілоти — росіянин та українець, — які були одягнуті у цивільне. Саме вони змогли посадити літак після того, як другий пілот напав на капітана літака.

Про це пише ізраїльське видання Israel Hayom.

Рейс авіакомпанії Flydubai, що перевозив понад 170 ізраїльтян із Дубая до Тель-Авіва, відхилився від запланованого маршруту й здійснив посадку в Саудівській Аравії приблизно через 30 хвилин після подання сигналу тривоги про захоплення повітряного судна; ймовірно, літак зазнав би катастрофи, якби не втручання пілотів, які перебували на борту як пасажири.

Хоча влада виключила версію про звичайне захоплення літака, з’ясувалося, що причиною надзвичайної ситуації стала жорстока бійка в кабіні пілотів. Дедалі більше свідчень вказують на те, що сутичка почалася як відчайдушна спроба завадити другому пілоту здійснити терористичний акт. Ізраїльські офіційні особи кваліфікували дії другого пілота як терористичні, а ВПС Ізраїлю активно готують літаки для евакуації.

Драматичні події на борту літака, що прямував до аеропорту імені Бен-Гуріона, викликали низку запитань щодо причин спалаху насильства. Ізраїльські офіційні особи підтвердили, що командир екіпажу — громадянин ОАЕ, а другий пілот — родом з Оману. З’являється дедалі більше доказів того, що другий пілот мав намір захопити контроль над літаком і навмисно спрямувати його на землю разом із пасажирами. Наразі влада Саудівської Аравії проводить допит підозрюваного.

Повідомляється, що на борту як пасажири перебували ще двоє пілотів — громадяни Росії та України, — яким зрештою вдалося безпечно посадити літак у Саудівській Аравії. Усі екіпажі Flydubai зараз проходять ретельну перевірку біографічних даних. Тим часом Ізраїль вирішив відправити до Саудівської Аравії літак для повернення громадян, що застрягли там, очікуючи на дозвіл від влади Ер-Ріяда.

Пасажир рейсу після жорстокої бійки (Використання відповідно до статті 27a Закону Ізраїлю про інтелектуальну власність)

Двоє пілотів, які не перебували на службі, відіграли вирішальну роль у нейтралізації безпосередньої загрози. Офір Шпігель, чия мати перебувала на борту літака, розповів про болісну невизначеність, яку переживала його родина, поки в небі розгорталася кризова ситуація. «Це були 40 напружених хвилин, — сказав Шпігель в ефірі програми “Morning News” із ведучими Йоавом Лімором та Неслі Бардою. — Ми раді, що літак приземлився, і сподіваємося отримати достовірну інформацію про стан пасажирів, а не чутки з груп у WhatsApp».

За словами Шпігеля, під час цих драматичних подій влада не надавала родинам жодної офіційної інформації. «З нами ніхто не зв’язувався, щоб повідомити новини», — зазначив він. Він розповів, що його мати провела близько двох тижнів у відпустці в Об’єднаних Арабських Еміратах, перш ніж сісти на літак додому. «Мама літала до Еміратів і пробула там два тижні. Вона отримала багато вражень, і ми дуже чекаємо на її повернення», — сказав він.

Відео: Ізраїльтяни співають «Од Авіну Хай» під час безпечної посадки літака Flydubai / Джерело: Використання відповідно до статті 27a Закону Ізраїлю про інтелектуальну власність

Після приземлення мати Шпігеля підтвердила, що почувається добре і що всі пасажири в безпеці. Вона зазначила, що ситуація була вкрай напруженою через спалах жорстокого насильства в салоні, але висловила величезне полегшення від того, що вони благополучно приземлилися і зараз перебувають у Саудівській Аравії.

Одна з пасажирок назвала пережите «дуже стресовою ситуацією»; вона згадувала, як літак раптово почав стрімко втрачати висоту, викликаючи крики жаху в тих, хто зрозумів, що сталося щось дуже погане. «Ми зрозуміли, що пілоти втратили контроль», — згадувала вона. Вона розповіла, що один із пілотів отримав серйозні ножові поранення під час бійки, а ізраїльські пасажири кинулися на допомогу, щоб розборонити учасників конфлікту, повідомляючи: «Тут є люди, чиї сорочки вкриті кров’ю». «Зараз ми в порядку і хочемо повернутися додому», — додала вона.

Канцелярія прем’єр-міністра оприлюднила заяву, в якій підтвердила: «У зв’язку з побоюваннями щодо авіаційної події прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу провів консультації з цього питання та стежив за розвитком подій. Ситуація перебуває під контролем, і зараз вживаються всі заходи для безпечного повернення ізраїльських пасажирів до Ізраїлю».