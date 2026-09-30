Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією росії проти України. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Відсьогодні Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання всі 43 категорії заяв. Тепер доступна 21 категорія для фізичних осіб, 11 – для юридичних осіб і 11 – для держави, три останні з яких відкрили сьогодні – повідомив Корецький.

За його словами, Реєстр охоплює широкий спектр втрат і шкоди, спричинених російською агресією – особисті втрати людей, пошкодження житла й майна, збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю, а також втрати держави. Уже подано 195 тисяч заяв, понад 65 тисяч із них внесено до Реєстру.

Голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що відкриттям останньої категорії завершився поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався 2 квітня 2024 року.

Серед останніх відкритих категорій – три категорії для держави Україна: B1.6 (інші втрати майна), B3.1 (екологічна шкода) та B3.2 (розграбування та/або привласнення природних ресурсів). Заяви в цих категоріях можуть подавати Україна, її центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.

Серед 43 категорій чотири стосуються фізичної шкоди – тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, примусова праця чи служба. Ще 29 категорій – це матеріальна шкода: пошкодження чи знищення житла, бізнесу та інфраструктури, а також економічні втрати. Десять категорій охоплюють моральну шкоду: вимушене переміщення, смерть чи зникнення безвісти рідних, позбавлення волі, примусову депортацію дітей і дорослих, втрату доступу до медицини та освіти – зазначила Шуляк.

Шуляк додала, що подані заяви опрацьовує Секретаріат Реєстру, і згодом їх передадуть Міжнародній Компенсаційній комісії, конвенцію про створення якої ухвалили 16 грудня 2025 року на Дипломатичній конференції в Гаазі. Комісія розглядатиме заяви по суті, визначатиме розмір компенсації в кожному конкретному випадку та ухвалюватиме відповідні рішення.