Як повідомляло ІншеТВ, “Захоплений” літак приземлився у Саудівській Аравії, причина тривоги – бійка пілотів

Як повідомляє walla, літак, що прямував з Дубая до Ізраїлю з понад 150 пасажирами на борту, здійснив екстрену посадку в місті Табук (західна частина Саудівської Аравії). Сигнал про захоплення літака було подано після гострого конфлікту між капітаном і другим пілотом, під час якого один із них отримав ножове поранення. Наразі влада розглядає можливість відправлення до Саудівської Аравії військового або цивільного літака, щоб повернути ізраїльських пасажирів додому.

Після конфлікту між пілотами літак стрімко втратив висоту — близько 15 000 футів (понад 4500 метрів) — лише за одну хвилину.

Урі, один із пасажирів рейсу, розповів виданню Walla: «Я перебуваю в стані шоку й сподіваюся на хороші новини. Нам сказали, що сюди вже летить літак — ми дуже сподіваємося, що це правда. Люди страшенно налякані, особливо після того, як літак раптово почав стрімко падати». Він додав: «Наскільки я розумію, пілот намагався вчинити самогубство, потягнувши нас за собою Схоже, це була спроба нападу; деякі пасажири допомогли іншому пілоту вгамувати його, доки їм не вдалося посадити літак». Урі також описав жахливі моменти в повітрі: «Це потрясіння на все життя. Ми відчували, ніби перебуваємо у вільному падінні й ось-ось розіб’ємося».

Високопоставлений військовий чиновник повідомив, що пілот, ймовірно, є вихідцем з Оману. Розслідування інциденту триває, але, схоже, він намагався вчинити самогубство, використовуючи літак; поки що незрозуміло, чи був мотив психологічним, чи націоналістичним. Чиновник додав, що це «велике диво», і висловив вдячність членам екіпажу та ізраїльським пасажирам, які надали допомогу. Наразі начальник Генерального штабу оцінює ситуацію та розглядає можливість відправлення до Саудівської Аравії літаків ВПС «Геркулес» і «Шимшон» разом із рятувальним літаком авіакомпанії. На цей момент дозволу від Саудівської Аравії на посадку ізраїльських літаків ще не отримано, і переговори з цього питання тривають.

Ізраїльські медіа також повідомляють, що потенційного самогубця вдалося знешкодити з допомогою пасажирів, і що літак вдалося посадити завдяки тому, що в літаку у відрядження летіли інші пілоти.