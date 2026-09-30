Рада Європи отримала від Сполучених Штатів офіційне сповіщення про припинення співпраці з Групою держав проти корупції, відомою під назвою GRECO, пише ЛБ.

Державний департамент США заявив, що участь у цій організації “не приносить явної користі національній безпеці Америки”.

Дипломатичне відомство наголосило, що “ера виписування чеків міжнародним бюрократіям завершена, натомість США надають перевагу більш дієвим способам боротьби з корупцією – візовим обмеженням, санкціям та кримінальним розслідуванням корупційних схем”.

Раніше лише дві країни за весь час існування GRECO вийшли з її складу – це Росія та Білорусь. Тепер у сумнівній компанії опинились і Сполучені Штати, які до того залишили низку інших міжнародних інституцій зі штаб-квартирами у Європі – наприклад, Всесвітню організацію охорони здоров’я та Раду ООН з питань прав людини.