-З ночі працюють екстрені служби та ремонтні бригади над ліквідацією наслідків російського удару. Складний був обстріл: майже 190 ударних дронів, також балістика. І основна ціль удару – енергетика столиці та Київщини. Є пошкодження житлових будинків. Тривають роботи, щоб повернути електро- та водопостачання всюди, де воно відсутнє. Вранці вдарили дроном просто по продуктовому супермаркету в Іванковичах. Рятувальники гасять пожежу. Атакують дронами і Київ. Вдарили по складській будівлі, загинула одна людина. Були удари по критичній інфраструктурі на Житомирщині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Рівненщині. Є пошкодження на Одещині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та Черкащині. Станом на зараз 14 поранених по країні через всі ці удари. На жаль, п’ятеро людей загинуло, і серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким.

Частину балістики вдалося збити нашим захисникам. Але, на жаль, були і влучання. Цими днями були нові пакети підтримки ППО. Дякую партнерам за ракети, усім, хто виконує наші домовленості та посилює захист неба. Саме так потрібно працювати і надалі. Кожна ракета-перехоплювач дійсно зберігає життя. І чим ближче до зими, тим більше такого захисту потрібно. Маємо зробити все, щоб російська ставка на балістичний і дроновий терор не зіграла. Дякую всім, хто з Україною.