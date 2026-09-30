Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що у січні – серпні 2026 року аграрії – платники, які обрали ІV групу спрощеної системи оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів області єдиного податку разом з мінімальним податковим зобов’язанням у сумі 424,4 млн грн, що на 41,5 млн грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Слід зазначити, що фахівці податкової служби регіону постійно здійснюють моніторинг показників діяльності сільгосптоваровиробників, у якому враховується площа земельних ділянок, врожайність, кількість найманих працівників, що дає можливість встановити ризики мінімізації податкових зобов’язань.

Нагадаємо: відповідно до Податкового Кодексу України сільськогосподарський товаровиробник – це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.