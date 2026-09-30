29 вересня та в ніч на 30 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у Гранітному Донецької області уражено склад БпЛА противника.

У Лисичанську Луганської області українські воїни завдали ураження командно-спостережному пункту підрозділу загарбників.

Також у Старобільську Луганської області уражено ремонтну базу російських підрозділів.

Крім того, в Азовському, Мангуші, Новоандріївці та Волновасі Донецької області, а також у Кумовому Криму уражено склади матеріально-технічних засобів.

Робота по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Як повідомляло Інше ТВ, За добу на фронті – 221 бій, найбільше – на Костянтинівському напрямку, – Генштаб