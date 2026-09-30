Під час Російської революції 1917 року Володимир Ленін обирав стратегічні цілі високого рівня: телефонну станцію, телеграф, залізничні вокзали та мости. Через понад чотири з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну Володимир Путін ставить перед собою менш масштабні цілі. Протягом останнього тижня його безпілотники влучали в супермаркети, центри обробки даних та дитячі майданчики. У понеділок вони завдали удару по лікарні та будівлі Національної академії наук України в центрі Києва, внаслідок чого загинуло щонайменше двоє людей. Ті, хто вижив, звисали з вікон палаючої будівлі академії, поки внизу працювали рятувальники, пише The Economist

Ескалація терору проти цивільного населення не стала несподіванкою для українських спецслужб. Вони попереджають, що найгірше ще попереду. За кілька днів до останньої хвилі атак двоє високопоставлених українських чиновників повідомили виданню The Economist, що, за даними розвідки, Росія розпочинає кампанію проти столиці, яка включає три напрямки: бомбардування, диверсії та сіяння політичного хаосу. Один із них прямо назвав центри обробки даних і супермаркети безпосередніми цілями. «Путін остаточно збожеволів, — сказав цей посадовець у середині вересня. — Він наказав атакувати все цивільне. Вони хочуть, щоб люди боялися ходити до супермаркету». Обидва чиновники очікували, що російська кампанія посилиться ще до настання зими, а спроби дестабілізувати ситуацію в Києві досягнуть піку до листопада.

Кремль не відмовився від своєї стандартної зимової тактики. Паралельно з цим він уже почав завдавати ударів по ключових об’єктах енерго-, водо- та каналізаційної інфраструктури, зокрема по насосних системах. Найбільшою руйнівною загрозою з боку Росії залишаються балістичні ракети, які важко перехопити; небезпека їхнього застосування зростає через вичерпання запасів американських ракет-перехоплювачів Patriot в Україні. Однак найсуттєвішою зміною останнім часом стало масове застосування нового покоління дешевих реактивних безпілотників, здатних відстежувати цілі в режимі реального часу. Саме вони зараз завдають найбільшої шкоди. До моменту, коли Україна зможе виробляти ефективні засоби перехоплення в необхідній кількості, мине ще кілька місяців. За словами представника силових структур, Росія накопичила «тисячі» безпілотників, а також нарощує запаси балістичних ракет, плануючи «використати весь арсенал протягом наступних двох місяців».

Посадовці вважають, що посилення бомбардувань супроводжуватиметься новими гібридними атаками всередині України. Вони можуть включати нові замахи на вбивство та звичайні терористичні акти. Українська контррозвідка повідомляє, що щотижня зриває сім-вісім російських диверсійних планів. Більшість із них здійснюються дистанційно: агентів вербують усередині України через месенджери, як-от Telegram. Однак інші операції передбачають залучення виконавців, надісланих із Росії, де часто утримують їхніх родичів як важіль тиску. У перші тижні повномасштабного вторгнення українські спецслужби знешкодили чимало російських агентів, проте посадовці вважають, що певні «сплячі» осередки все ще залишаються. «Деякі осередки досі перебувають у стані очікування — це стовідсотково так», — зазначає джерело в розвідці.

Третій напрямок — дезінформація та спроби посіяти політичний хаос — оцінити складніше. Багато українців виробили ефективні механізми захисту від російської пропаганди. Утім, після років війни ідеологічна мобілізація подекуди поступається місцем втомі й пригніченості. Корупційні скандали, брак організації та кумівство у вищих ешелонах української влади дають російським «фермам ботів» багатий матеріал для роботи. Один із високопосадовців попереджає: колапс повсякденного життя може спровокувати українців до внутрішніх конфліктів. Водночас інші скептично ставляться до того, що Росії вдасться досягти успіху. «Росіяни щороку будують такі плани, — каже Андрій Коваленко, керівник підрозділу протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони. — Вони марно сподіваються, що їхні ботоферми змусять наших людей вийти на протести й вимагати капітуляції. Це нісенітниця. Хтось просто підживлює цю ідею в голові Путіна, щоб розкрадати більше грошей».

За словами пана Коваленка, російський план на осінь має фундаментальну ваду: вимкнути Київ значно складніше, ніж здається Кремлю. Кадри палаючих дата-центрів виглядають ефектно, і російські провоєнні канали святкують те, що вони називають українським «цифровим детоксом». Проте міська інтернет-мережа — випробувана в бойових умовах ще до вторгнення — надто децентралізована, щоб її можна було легко вивести з ладу кількома ударами. Те саме, ймовірно, стосується й енергосистеми, зазначає експертка з питань енергетики Ольга Бабій. Роки війни вичерпали значну частину резервних потужностей України, але водночас дали ремонтним бригадам колосальний досвід. «Ми повинні оцінювати нашу інфраструктуру не з погляду того, чи можна її зруйнувати, а з погляду того, чи можна її відновити і як швидко це вдасться зробити», — каже пані Бабій.

Поки що життя в столиці триває. Концерти тривають, поки збивають безпілотники. Потужні вибухи змушують відвідувачів кав’ярень кинути погляд у небо, перш ніж повернутися до своїх лате. Утім, є ознаки того, що Київ порожніє швидше, ніж зазвичай у цю пору року. Орендувати заміські будинки навколо столиці чи поблизу західноукраїнських міст на зиму майже неможливо: заможні люди забронювали їх як прихисток на випадок, якщо життя в столиці стане нестерпним. Більшість батьків, які мають достатньо коштів, розраховують евакуацію на захід. На початку війни кількість біженців збільшила населення Києва з 3,5 млн до 3,7 млн ​​або більше, але з того часу це число скоротилося приблизно до 3,3 млн. У приватних розмовах чиновники кажуть, що цієї зими вони очікують, що деякі частини міста обезлюднять.

Історія вселяє певну заспокоєність: одні лише бомбардування рідко змушували країну капітулювати. Україна неодноразово виявляла більшу стійкість, ніж очікували її вороги. На передовій українські війська повідомляють про значні тактичні успіхи, такі як контрнаступ з використанням безпілотників поблизу міста Лиман, який зруйнував річні російські завоювання. Це, ймовірно, частково пояснює лютий напад Путіна на мирних жителів. Але, як розумів Ленін, українцям було б мудро звернути пильну увагу на ситуацію в столиці. «Ми неодноразово показували, що зазвичай все йде не за найгіршим сценарієм», – міркує джерело в службі безпеки. «Але те, що це буде дуже важко, безперечно».