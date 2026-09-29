Як писало Iнше ТБ, сьогодні під час зльоту з авіабази “Українка”, що розташована в Амурській області РФ, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Офіційно причини падіння наразі не оголошені, але самі рашисти пишуть про відмову трьох двигунів одразу після зльоту, пише defence-ua.com.
Обставини за яких відбувся цей інцидент. наразі також точно невідомі. Але можемо зробити припущення, що ймовірно цей Ту-95МС міг виконувати перебазування з аеродрому “Українка” на інший аеродром у західних та північно-західних регіонах Росії.
Також не можна виключати й варіант того, що цей політ Ту-95МС мав відбутися в рамках навчань, та/або провокацій, які рашисти останнім часом особливо активно проводять у берегів Японії в Японському морі та Тихому Океані.
На момент написання публікації доля всіх 7 членів екіпажу Ту-95МС наразі остаточно невідома, але вже зараз починають надходити повідомлення про загибель всього екіпажу. Крім цього, в мережі вже зараз можна знайти фотографії рештків членів екіпажу, які, судячи з усього, намагались покинути літак на парашутах, чого вони схоже не встигли зробити перед падінням.
Це падіння російського Ту-95МС важливе тим, що востаннє такий стратегічний бомбардувальник падав аж 11 років тому, у 2015 році. Тоді під час польоту в Ту-95МС так само відмовило три двигуни, але екіпажу вдалось катапультуватись, тому з 7 членів екіпажу вижило 5 осіб.
Якщо шукати випадки коли Ту-95 впав із загибеллю всього екіпажу, то таке востаннє траплялось ще у 1985 році, коли у Південнокитайському морі розбився Ту-95РЦ. Тоді причиною падіння схоже також стала відмова одного з двигунів.
У цій історії з падінням Ту-95МС важливо розуміти скільки таких бомбардувальників залишилось у РФ, оскільки їхнє виробництво давно закрите, а можливості з підтримання свого авіапарку цих літаків з кожним роком стають все меншими.
Після цього, 28 серпня Служба Безпеки України ударним безпілотником MICH 2000 знищила один Ту-95МС на авіабазі Енгельс. А якщо до цього ще додати впавший сьогодні Ту-95МС, то загальна кількість таких бомбардувальників на озброєнні РФ має бути на рівні 36 одиниць.