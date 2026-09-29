Як писало Iнше ТБ, сьогодні під час зльоту з авіабази “Українка”, що розташована в Амурській області РФ, розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Офіційно причини падіння наразі не оголошені, але самі рашисти пишуть про відмову трьох двигунів одразу після зльоту, пише defence-ua.com.

Обставини за яких відбувся цей інцидент. наразі також точно невідомі. Але можемо зробити припущення, що ймовірно цей Ту-95МС міг виконувати перебазування з аеродрому “Українка” на інший аеродром у західних та північно-західних регіонах Росії.

Також не можна виключати й варіант того, що цей політ Ту-95МС мав відбутися в рамках навчань, та/або провокацій, які рашисти останнім часом особливо активно проводять у берегів Японії в Японському морі та Тихому Океані.

На момент написання публікації доля всіх 7 членів екіпажу Ту-95МС наразі остаточно невідома, але вже зараз починають надходити повідомлення про загибель всього екіпажу. Крім цього, в мережі вже зараз можна знайти фотографії рештків членів екіпажу, які, судячи з усього, намагались покинути літак на парашутах, чого вони схоже не встигли зробити перед падінням.

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Це падіння російського Ту-95МС важливе тим, що востаннє такий стратегічний бомбардувальник падав аж 11 років тому, у 2015 році. Тоді під час польоту в Ту-95МС так само відмовило три двигуни, але екіпажу вдалось катапультуватись, тому з 7 членів екіпажу вижило 5 осіб.

Якщо шукати випадки коли Ту-95 впав із загибеллю всього екіпажу, то таке востаннє траплялось ще у 1985 році, коли у Південнокитайському морі розбився Ту-95РЦ. Тоді причиною падіння схоже також стала відмова одного з двигунів.

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У цій історії з падінням Ту-95МС важливо розуміти скільки таких бомбардувальників залишилось у РФ, оскільки їхнє виробництво давно закрите, а можливості з підтримання свого авіапарку цих літаків з кожним роком стають все меншими.

Так, наприкінці серпня цього року у Головному управлінні розвідки Міноборони України наводили цифри у 38 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-95МСМ, які перебувають у боєздатному стані.

Російський Ту-95МС