Під час повітряної тривоги пасажирам поїзда варто якомога швидше залишити вагон і взяти із собою лише найнеобхідніше. Великий багаж, за можливості, слід залишити у вагоні.

До поїздки варто підготувати невелику сумку або рюкзак, який можна буде швидко взяти під час евакуації. У ньому варто мати документи, телефон, павербанк і зарядку, теплий одяг або термобілизну, дощовик, ліхтарик, аптечку, термоковдру, воду та перекус.

Про це в коментарі Суспільне Новини розповіла інструкторка з першої допомоги та тактичної медицини Наталія Бойко.