Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Сьогодні росіяни завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах – просто по житловій забудові. І вони вже навіть не придумують, для чого їм ці удари, не маскують їх. Чотири авіаційні бомби. На жаль, є жертва: одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба – по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі. По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами. Є збиття. Важливо, що збили і балістику.

І за цей день від ранку було більше сотні дронів, станом на шосту вечора – 29 реактивних, і з них 18 було збито. Більшість звичайних «шахедів» збиті. Ми готуємо нові перемовини, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракети для протиповітряної оборони.

Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для «насамсів». Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для «петріотів».

Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття «шахедів». І я дякую також сьогодні Єврокомісії – Європейському Союзу – за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярди євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя – саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую.”