Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.26 склали:
особового складу – близько 1 532 500 (+1 440) осіб
танків – 12 388 (+3) од.
бойових броньованих машин – 25 463 (+13) од.
артилерійських систем – 50 498 (+21) од.
РСЗВ – 2 169 (+4) од.
засоби ППО – 1 681 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 538 702 (+1 474) од.
крилаті ракети – 5 118 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 155 031 (+296) од.
спеціальна техніка – 4 765 (+2) од.
Дані уточнюються.