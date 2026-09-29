В Україні наразі близько 1,4 млн військовозобов’язаних мають бронювання від мобілізації. Найбільше таких працівників зосереджено у переробній промисловості, транспорті та логістиці, торгівлі, енергетиці й сільському господарстві.

Про це розповів міністр економіки Олександр Кравченко в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Де найбільше заброньованих

За даними Мінекономіки, найбільша частка заброньованих працівників припадає на такі сфери:

переробна промисловість — близько 20%;

транспорт і логістика — 12%;

торгівля — 10%;

енергетика — 9%;

сільське господарство — 8%.

Кравченко пояснив, що співвідношення заброньованих у різних галузях залежить від кількості економічно активних підприємств, їхнього розташування та близькості до районів бойових дій. Також враховується структура працівників за статтю.

Зарплати на критично важливих підприємствах зросли

Запровадження зарплатного критерію для бронювання, за словами міністра, вплинуло на оплату праці на критично важливих підприємствах.

За два роки середня зарплата там збільшилася з 14 200 до 26 тис. грн.

У Мінекономіки зазначають, що це також позначилося на бюджетних надходженнях. За рахунок зростання виплат бюджет отримав додатково понад 157 млрд грн, зокрема завдяки збільшенню відрахувань до Пенсійного фонду.

Водночас під час хвиль розбронювання частка працівників, яких мобілізували після втрати броні, залишалася низькою, повідомили у відомстві.

Які вимоги діють для бронювання

У липні 2026 року Мінекономіки підвищило вимогу щодо середньої зарплати на підприємстві, необхідної для бронювання працівників. Показник зріс від 21 618 до 25 941 грн.

Були також змінені окремі правила погодження відстрочок для працівників, які працюють за сумісництвом.