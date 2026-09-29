РФ оголосила нечувану винагороду — 20 мільйонів доларів — за інформацію, яка допоможе знайти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним «Мадяр». Про це пише Wall Street Journal, журналістка якого відвідала таємний командний пункт українських дронарів «десь на південному сході України».

Перед візитом журналістів попросили перевести телефони в авіарежим і покласти їх у спеціальні чохли, що блокують Wi-Fi, мобільний зв’язок, Bluetooth і GPS. До локації їх везли автомобілями із затемненими вікнами, щоб приховати маршрут.

Як зазначає видання, через високу ефективність українських дронів Бровді став однією з головних цілей для ліквідації. кремль поширив оголошення про винагороду через пострадянські кримінальні мережі. Раніше російські суди заочно засудили українського військового до десятків років ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями у «тероризмі».

За словами Бровді, Сили безпілотних систем становлять лише 2,5% від загальної чисельності ЗСУ, але саме вони забезпечили близько третини всіх втрат російської армії за минулий рік. Від початку війни росіяни вбили 79 бійців «Птахів Мадяра». Їхні імена викарбувані на стіні біля входу до командного центру. На кожного загиблого українського дронаря припадає 656 ліквідованих або поранених російських окупантів. «Я не вважаю, що цей курс обміну достатньо хороший», — каже «Мадяр».

Wall Street Journal нагадує, що у грудні минулого року слідчий комітет росії оголосив Бровді у міжнародний розшук. А тепер москва підняла ставки, перетворивши його на «мішень номер один» у війні дронів.