Упродовж трьох днів на Миколаївщині буде надавати консультації професор Інституту Амосова, провідний кардіохірург України Володимир Владиславович ПОПОВ.

Пацієнти із вадами серця мають можливість безкоштовно звернутись до завідуючого відділенням хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України» професора Попова В.В. у м. Первомайськ, Південноукраїнськ, Миколаїв.

ГРАФІК РОБОТИ Попова В.В.:

1. У середу, 30 вересня, – у м. Первомайськ, в консультативній поліклініці КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», з 10.00.

2. У четвер, 1 жовтня, – у м. Південноукраїнськ – поліклініка, з 10.00.

3. У п’ятницю, 2 жовтня, – у м. Миколаїв, у поліклініці Миколаївської обласної клінічної лікарні (м. Миколаїв, вул. Київська, 1), з 8.00.

Прийом буде проходити у порядку живої черги, і завершиться після обстеження останнього пацієнта.

Провідний кардіохірург України, завідуючий відділенням хірургічного лікування набутих вад серця ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України» професор Попов В.В. наголошує:

«Дуже багато людей нині потребують операцій на серці.

Якщо своєчасно це виявити та провести оперативне втручання, їх вік можна продовжувати,

оскільки після проведеної операції це будуть практично здорові люди, які проживуть довго, і підуть з життя від старості, а не через хворе серце».

Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 402 24 39.

Консультативні прийоми жителів Миколаївщини професор В. В. Попов проводить регулярно – раз на місяць.