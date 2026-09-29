У ніч на 29 вересня (з 18:00 28 вересня) противник атакував протикорабельною ракетою Циркон/Онікс із Курської обл. рф, двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Курської обл. рф, 152 ударними БпЛА типу Shahed (82 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 цілей:

– 1 протикорабельну ракету Циркон/Онікс;

– 2 балістичні ракети Іскандер- М/С-400;

– 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 24 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!