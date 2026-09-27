Після доповіді Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого Президент України Володимир Зеленський поінформував про результати деяких військових операцій.

Про це передає Інше ТВ з посиланням на телеграм-канал очільника Україниської держави.

«Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції «Вівальді» та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони. Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються. Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Загалом за цей тиждень на всіх ділянках активних дій на фронті нашими підрозділами було знешкоджено 10660 російських військових убитими та пораненими. І кожна така російська втрата супроводжується відеопідтвердженням.

Найбільш інтенсивні бойові дії відбуваються в районах на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Виконуються завдання на Запоріжжі, Харківщині та Сумщині. Особливо варто відзначити за підсумками цього тижня воїнів 3-го армійського корпусу і 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша 8-го корпусу ДШВ Збройних Сил України. Дякую всім за результати, воїни! Кожен такий тиждень на фронті, який стає нашим, українським за характером загальної ситуації, не дозволяє Росії розгорнути більшу наступальну активність проти України. Визначили з Головнокомандувачем і наші подальші активні кроки. Слава Україні!», – мовиться в повідомленні Президента.

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