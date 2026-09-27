В окупованих Олешках росіяни тримають у заручниках близько двох тисяч українців, серед яких майже пів сотні дітей. Вони змушені виживати без їжі, електрики та води, і росіяни фактично позбавили їх можливості покинути це пекло.

Нещодавно вдалося провести одну з наймасштабніших операцій із доставки продуктів в окуповані Олешки, повідомив начальник Херсонської ОВА Олексанр Прокудін.

«У взаємодії з 30-м корпусом морської піхоти, тактичною групою «Грім», 34-ю бригадою морської піхоти «Борисфен», підрозділом «Болгаричі» 11-ї бригади НГУ, 34-м полком Національної гвардії та 79-м прикордонним загоном доставили близько 4000 кілограмів продуктів одразу на сто визначених локацій міста», – поінформував він.

За словами О.Прокудіна, продукти дронами системно доставляють з березня спільно з підрозділом 11-ї бригади НГУ та оборонцями 34-ї окремої бригади морської піхоти «Борисфен». Однак окупанти намагаються зірвати й цю допомогу.

«Російські військові збивають безпілотники з провізією, цинічно відбирають або перепродують їжу, призначену для дітей та літніх людей. За отримання гуманітарних пакунків окупанти затримують олешківців, кидають «на підвал», жорстоко б’ють і вдаються до насилля.

Свідоме блокування допомоги та створення голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами без строків давності. Кожен причетний до цих дій понесе невідворотну відповідальність.

Дякую нашим Захисникам та Захисницям за цю ризиковану роботу, а партнерам — за надане продовольство. Ми продовжимо докладати всіх зусиль, аби допомогти жителям Олешок», – наголосив Олександр Прокудін.

Як повідомляло Інше ТВ, Суп з бур’янів і тіла на вулицях. Що відбувається в окупованих Олешках (ФОТО)