Колишній депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозроють у державній зраді, отримав громадянство Сербії, пише ЛБ.

Рішення про надання Новинському громадянства опубліковане в п’ятницю в «Службовому віснику». Перед цим документ підписав прем’єр-міністр Сербії Джуро Мацут.

У рішенні, яке передбачає обхід звичайних процедур, уряд Сербії посилається на положення закону, відповідно до якого іноземець може отримати сербське громадянство за прискореною процедурою, якщо це становить «інтерес» для держави.

До моменту публікації матеріалу уряд не відповів на запитання Радіо Свобода, чому Новинському надали громадянство і в чому саме полягає його користь для Сербії. Міністерство внутрішніх справ Сербії також це не прокоментувало.

Тобто Новинський опинився серед сотень іноземців, яким сербська влада надала сербські паспорти за прискореною процедурою.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну таким чином громадянство Сербії отримали також понад 300 громадян Росії. Раніше Радіо Свобода встановило, що багато хто з них близький до режиму Владіміра Путіна. Серед нових власників сербських паспортів були також російські публічні діячі, політики та бізнесмени, які перебувають у «чорних списках» західних країн через підтримку війни. Водночас це не остаточна кількість, оскільки громадянство надає також Міністерство внутрішніх справ — за звичайною процедурою та за умови виконання певних вимог. Через це офіційний Белград перебуває під пильною увагою Європейського Союзу.

Брюссель попереджав, що сербський паспорт дозволяє громадянам Росії безвізовий в’їзд до ЄС, що потенційно становить ризик для безпеки.