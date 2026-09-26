Міністерство освіти і науки підготувало рекомендації для закладів освіти різних рівнів на випадок відключень світла та інших кризових ситуацій. Про це повідомляє МОН України, пише УНН.

МОН пропонує закладам освіти забезпечити резервне живлення та запаси необхідних ресурсів, зокрема генератори й пальне, питну та технічну воду, а також продукти тривалого зберігання. У першу чергу необхідним обладнанням рекомендують забезпечити заклади з цілодобовим перебуванням учасників освітнього процесу, спеціальні заклади та установи, віднесені до критичної інфраструктури.

Також закладам радять провести позапланові перевірки укриттів, щоб оцінити їхню готовність приймати людей за відсутності електропостачання протягом 48 годин, та забезпечити готовність пунктів незламності.

Окремо МОН рекомендує провести роз’яснювальну роботу з працівниками та учасниками освітнього процесу щодо поведінки за низьких температур, запобігання переохолодженню й обмороженням, надання домедичної допомоги та дій під час повітряної тривоги в умовах відсутності електроенергії.

Закладів дошкільної освіти

Для дитячих садків у рекомендаціях передбачено, що рішення про продовження, скорочення або припинення перебування дітей приймає керівник закладу з урахуванням фактичних умов і безпеки. При цьому мають оцінюватися наявність електроенергії або резервного живлення, освітлення, питної води, санітарних умов, температурного режиму, можливості безпечного харчування, роботи вентиляції, доступності укриття та інших систем життєзабезпечення.

У разі проблем із цими умовами дитсадок може перейти на скорочений режим, достроково завершити перебування дітей, тимчасово припинити їхній прийом або перемістити вихованців до іншого безпечного приміщення. За безпосередньої загрози життю та здоров’ю передбачена евакуація.

Якщо батьки не можуть одразу забрати дитину після повідомлення про дострокове завершення перебування, вона має залишатися під наглядом працівників закладу. Самостійно залишати дитсадок дитині не дозволяється.

Заклади загальної середньої освіти

Для шкіл МОН пропонує використовувати дистанційний та асинхронний формати навчання, заздалегідь підготувати друковані матеріали та забезпечити учнів доступом до освітніх платформ. Також закладам радять розглянути можливість шестиденного навчального тижня або роботи у дві зміни, якщо цього вимагатимуть умови.

Під час тривалих повітряних тривог навчання може продовжуватися в укриттях, якщо вони належно облаштовані. Серед запропонованих варіантів – скорочення тривалості уроків до 30 або 40 хвилин, ротаційне навчання різних класів, робота у дві зміни та облаштування в укриттях безпечних просторів для учнів, які навчаються дистанційно.

Для шкіл МОН також визначило п’ять рівнів реагування залежно від тривалості відключення електроенергії. За відключення до двох годин пропонується продовжувати роботу з локальними обмеженнями. Якщо електроенергії немає від двох до шести годин, можливий скорочений режим роботи та живлення критичних систем. За відключення від шести до 24 годин очна робота має залишатися лише в енергостійких закладах, а на базі опорних закладів можуть створюватися освітні хаби.

У разі відсутності електроенергії від 24 до 72 годин передбачені освітні хаби, змішане та асинхронне навчання, а також організований підвіз учнів і педагогів до енергостійких закладів. Якщо знеструмлення триває понад 72 години, пропонується вводити в дію територіальний план безперервності освіти та організовувати переміщення учасників освітнього процесу.

МОН окремо наголошує на необхідності забезпечити заклади освіти запасами питної та технічної води, продуктами, зокрема тривалого зберігання, щонайменше на 48 годин. Харчування має організовуватися лише за умови безпечного приготування, зберігання та видачі їжі. Якщо через відсутність електроенергії або води неможливо приготувати гарячі страви, рекомендації допускають тимчасове використання сухих пайків.

Заклади професійної та фахової передвищої освіти

Для закладів професійної та фахової передвищої освіти також передбачено п’ять режимів роботи – від зеленого до критичного. Вони передбачають поступове коригування розкладу, перехід до дистанційного або асинхронного навчання, використання автономних приміщень та партнерських баз, а за тривалих відключень – організоване переміщення мешканців гуртожитків.

Заклади вищої освіти

Для закладів вищої освіти запропонована аналогічна адаптивна система. За тривалих відключень університети можуть переходити на змішане або асинхронне навчання, використовувати автономні корпуси як коворкінги, коригувати графіки сесій, практик та захистів кваліфікаційних робіт.

Водночас у рекомендаціях визначені випадки, коли очне навчання має бути припинене незалежно від тривалості відключення. Це, зокрема, непридатність або недоступність укриття, відсутність аварійного освітлення шляхів евакуації, критичні порушення санітарно-гігієнічних норм, відсутність зв’язку з екстреними службами або виникнення загрози аварії.

Доповнення

Для гуртожитків передбачені окремі алгоритми, оскільки вони є місцями постійного проживання. У разі тривалих перебоїв мають забезпечуватися тепло, питна вода, харчування, санітарні умови, можливість заряджати пристрої та безпечне перебування мешканців. Якщо підтримувати належні умови неможливо, передбачається організоване переміщення людей до автономних гуртожитків, резервних корпусів або об’єктів партнерських організацій.

МОН також рекомендує закладам освіти визначити основні та резервні канали зв’язку, заздалегідь відпрацювати алгоритми дій під час кризових ситуацій і забезпечувати психологічну підтримку учасників освітнього процесу. Запропоновані рекомендації заклади мають адаптувати до власних умов та безпекової ситуації.