Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Шановні українці, українки!

Були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї, і це стосується не тільки реактивних «шахедів», а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують і що саме на наступний рік: які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб.

Зараз уже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту. Виробництво, компоненти – усе це ми масштабуємо. Відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є.

Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати, не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить, і наша нещодавня зустріч із Президентом Сполучених Штатів Америки це показує.

Америка оцінює ситуацію аналогічно, і треба, щоб у Росії зʼявилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше, щоб у них там зʼявилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо і з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям.

Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Ліндсі Грема, інші механізми тиску – все це має запрацювати ще більше.

Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів – і тільки на одну цю категорію зброї. Звісно, це стосується не тільки України і стосується не тільки нас.

Українське перехоплення реактивних «шахедів» зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних «шахедів», більш ніж 1,5 тисячі збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних «шахедів»: по звичайних «шахедах» більш ніж 90% збиття.

Але партнерів це прямо стосується: багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно.

І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат Drone Deal. Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту – поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів, це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників.

Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми обʼєднаємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку, гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої, реальної дипломатії і до миру.

Зараз вже є у нас 11 угод в форматі Drone Deal, 11-ту – з Фінляндією – ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід та безпека, для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам, так само як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду Drone Deal – із сильною державою, ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями.

Ще одне. Я хочу відзначити всіх: всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських датацентрів, проти нашої інфраструктури звʼязку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без звʼязку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому.

Були рішення Ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, щоб був захист України і від цієї загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми!

Слава Україні!“