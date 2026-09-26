Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль зустрівся в Нью-Йорку для переговорів зі своїм російським колегою сергієм лавровим Це перша двостороння зустріч міністрів закордонних справ двох країн від початку повномасштабної війни росії проти України у 2022 році. . Про це стало відомо ZEIT на полях Генеральних дебатів ООН, пише УНН.

Представниця російського МЗС повідомила, що зустріч відбулася з ініціативи Німеччини. У Нью-Йорку ZEIT стало відомо, що російська сторона через третіх осіб дала сигнал про готовність до переговорів.

За словами представників делегації, Вадефуль закликав лаврова припинити ескалацію щодо Німеччини, Європи та НАТО. Як зазначалося, такі інциденти, як спроба теракту в Лейпцигу та інші гібридні атаки, не змінять позиції Німеччини щодо України.

Під час розмови з лавровим Вадефуль засудив триваючу російську агресію проти цивільного населення України. Також, за словами представників делегації, міністр закордонних справ наголосив, що Україна готова до переговорів, а Німеччина підтримує цей шлях.

Водночас представники делегації повідомили, що німецький уряд висловив готовність зробити відносини між Німеччиною та росією більш конструктивними. Умову для цього Вадефуль сформулював раніше: президент росії володимир путін має продемонструвати готовність припинити війну проти України, яка суперечить міжнародному праву.