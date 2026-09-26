У США власника скакового коня змусили поміняти йому ім’я через асоціації з Адольфом Гітлером, пише Кореспондент.

Вказано, що перша скарга на коня на ім’я Austrian Painter (Австрійський художник) надійшла після його перемоги у дебютному заїзді на іподромі Horseshoe Indianapolis. Заявник вважав, що таке ім’я могло бути сприйняте як натяк на Гітлера, який народився в Австро-Угорщині та спочатку хотів стати художником.

Власник тварини, Скотт Хербертсон, відкинув подібні закиди – він стверджував, що ім’я відсилало до улюбленого художника його дружини Густава Клімта. Однак це не допомогло, оскільки ім’я порушувало правила асоціації конярів.

При цьому раніше власник розглядав інші варіанти імен, у тому числі Braunau Star (Зірка Браунау) і My Struggle (Моя боротьба). Обидва варіанти теж містять вельми явні посилання до Адольфа Гітлера, який народився в Браунау, та його відомої книги. Втім, Гербертсон заперечував і це, стверджуючи, що дідусь його дружини теж народився в Браунау.

У результаті Хербертсон довірив рішення своєї доньки, яка обрала ім’я Merrylegs – на честь сірого поні з роману про коней “Чорний красень”.

“Проте Хербертсон, зважаючи на все, продовжує провокувати. Молодшу сестру цього коня він назвав New Order (Новий порядок) – за словами власника, на честь однойменного англійського гурту. Однак і ця назва має двоякий зміст: раніше групі доводилося спростовувати звинувачення в тому, що цим ім’ям вона натякає на “новий світовий порядок”, якого прагнули нацисти”, – йдеться в публікації.