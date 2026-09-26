Управління ООН з прав людини додало ще 61 компанію до чорного списку підприємств, які, за його оцінкою, беруть участь у порушенні прав палестинців через ділові зв’язки з ізраїльськими поселеннями на окупованому Західному березі річки Йордан, пише ЛБ.

Переважна більшість із загалом 214 компаній, зареєстрованих у 11 країнах, є ізраїльськими. Водночас п’ять із 158 компаній, які були внесені до списку торік, у новій версії бази даних виключили.

Чорний список, уперше опублікований у 2020 році, з’явився після голосування в Раді ООН з прав людини, яка не має повноважень змушувати компанії вживати певних заходів. Його основна мета — публічно називати компанії, які мають зв’язки з ізраїльськими поселеннями, і привертати увагу до їхньої діяльності.

Водночас незрозуміло, як внесення до цього списку вплинуло на фінансовий стан компаній.

Ізраїль заявив, що «категорично відкидає» цю публікацію, і що ці компанії нічого не порушили.

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що повідомили компанії про їхнє включення до списку та надали їм можливість відповісти на висунуті претензії.