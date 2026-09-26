Загинув водій, травмувалась пасажир – поліцейські встановлюють обставини автопригоди у Миколаївському районі.



ДТП сталась сьогодні, 26 вересня,близько 14:00 поблизу села Новогригорівка Степівської громади. 46-річний чоловік, керуючи автомобілем ВАЗ-2103 та рухаючись польовою дорогою, допустив виїзд за межі проїзної частини з подальшим перекиданням автомобіля.

Внаслідок автопригоди водій та його 38-річна пасажирка з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були госпіталізовані. Згодом водій помер у медичному закладі. Жінка перебуває у лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини та причини ДТП.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, звернутися за телефоном: 063-621-46-34 або 102.