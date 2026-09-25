Нагадаємо, днями вийшло розслідування Бігус.інфо Що приховує Віталій Кім? Хата на Липках, Porsche дружини та мисливські угіддя (ВІДЕО)

І от сьогодні влучання російського “Шахеда” в київський будинок, адресу якого напередодні висвітлили в YouTube-розслідуванні про Віталія Кіма, призвело до загибелі 14-річного підлітка та хвилі обурення через злив чутливих даних.

Вранці 25 вересня російський ударний безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. Здавалося б, звичайний київський будинок опинився під ударом, якби не той факт, що декілька днів тому його показали у розслідуванні про Віталія Кіма. Таким чином, пише Фокус, за оцінками експертів та свідків події, російські війська цілеспрямовано завдали удару по локації, яку “підсвітили” в медіапросторі незадовго до повітряної атаки.

У матеріалі Bihus.Info йшлося про квартиру площею понад 100 кв. м у ЖК “Новопечерські липки”, яку влітку 2025 року придбала компанія дружини міністра у справах ветеранів Віталія Кіма. Разом із квартирою фірма придбала паркомісце. Журналісти оцінили вартість квартири без ремонту та паркомісця приблизно у $350 тисяч на момент придбання.

Bihus.Info також звертав увагу, що журналісти кілька разів фіксували біля комплексу автомобілі, які пов’язували з родиною Кіма. Зокрема, йдеться про Volkswagen Touareg на номерах прикриття, схожий на автомобіль, який орендує міністр. За кілька днів цей автомобіль виїжджав із комплексу, а на пасажирському сидінні був чоловік, схожий на Віталія Кіма.

Сам Кім у коментарі Bihus.Info заявив, що не користується квартирою та паркомісцем у “Новопечерських липках”, а квартира оформлена на компанію його дружини.

Застереження Станіслава Броневицького

Колишній прокурор САП і адвокат Станіслав Броневицький після удару звернув увагу саме на ризики публічного розголошення місць проживання або перебування посадовців.

Він пов’язав свою реакцію з розслідуванням Bihus.Info, оприлюдненим 21 вересня, у якому журналісти розповіли про квартиру в ЖК “Новопечерські липки” та зафіксували автомобілі, які, за їхніми даними, могли бути пов’язані з родиною міністра у справах ветеранів Віталія Кіма.

“Якщо ви щось там “виявили” — робіть це так, щоб людина такого статусу залишалась максимум інкогніто, а не показуйте на загал місця його тимчасового перебування”, — написав Броневицький.

Він також наголосив, що “журналісти мають усвідомлювати наслідки розголошення локації людини, за якою полює ворог”. Водночас Броневицький не стверджує і не наводить доказів того, що російська атака була здійснена саме через інформацію з розслідування.

За словами адвоката, замість публічного розкриття таких даних журналісти можуть звертатися до відповідних органів письмово.

У своєму дописі він назвав ситуацію “епохою ютуб-підозр, вішання ярликів, безальтернативного тримання під вартою, танців на кістках і обливання брудом задовго до рішення суду” та заявив, що розголошення локацій може створювати небезпеку не лише для посадовця, а й для людей, які перебувають поруч.

Деталі влучання по багатоповерхівці на Печерську

Уранці 25 вересня 2026 року російський ударний безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва. За даними Національної поліції, удар стався близько 08:00, БпЛА влучив у будинок на рівні 10–11 поверхів.

Внаслідок вибуху виникла пожежа на площі близько 100 кв. метрів, руйнувань зазнали конструкції між поверхами, вибито вікна та пошкоджено близько 30 квартир, а також припарковані у дворі автомобілі.

Під час ліквідації пожежі рятувальники ДСНС знайшли тіло 14-річного хлопчика. Згодом стало відомо, що підліток мав громадянство Ізраїлю.

Крім того, щонайменше семеро мешканців будинку дістали поранення, а інформація про кількість постраждалих протягом ранку уточнювалася. Загалом після ранкової атаки в Києві Кличко повідомляв про дев’ятьох постраждалих, восьмеро з яких були госпіталізовані, семеро — саме з Печерського району. Один із поранених перебуває у важкому стані.

Атака на Печерський район стала частиною масованого обстрілу Києва 25 вересня, під час якого руйнувань та пошкоджень зазнали також Солом’янський, Подільський та Шевченківський райони. Зокрема, у Солом’янському районі уламки БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок, також були пошкоджені нежитлові споруди, а в Подільському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю.