На тлі сьогоднішніх похмурих відчуттів через розстріл столиці Кирило Буданов висловив свою формулу стійкості.

-Російські дрони сьогодні цілий день атакували цивільну інфраструктуру Києва. Влучання в житловий будинок, удар по офісному центру, атака на будівлю Вищої ради правосуддя.

Жодного військового об’єкта. Єдина мета – терор цивільного населення.

Жахливі наслідки атаки дронів – загинули люди. Серед них 14-річний хлопчина, який на момент удару був удома. Десятки киян постраждали, серед поранених теж є діти.

Світ не повинен заплющувати очі на цей російський терор. Україна потребує систем ППО та зброї від партнерів просто зараз.

Ми знайдемо протидію російським дронам і обов’язково підготуємо свою відповідь.

Тримаймося. Підтримуймо одне одного. Ми вистоїмо. На день довше, ніж вони.

Слава Україні!