Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали:
особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб
танків – 12 367 (+0) од.
бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од.
артилерійських систем – 50 240 (+24) од.
РСЗВ – 2 154 (+2) од.
засоби ППО – 1 669 (+4) од.
літаків – 443 (+1) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од.
спеціальна техніка – 4 740 (+3) од.
Дані уточнюються.