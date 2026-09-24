Президент США Трамп разом із першою леді зустрів голову Китаю на базі Joint Base Andrews – для нього розгорнули червону доріжку та вишикували 12 винищувачів F-16 і F-22.

Востаннє американський президент особисто зустрічав іноземного лідера саме на цій базі у 1962 році, за Кеннеді. Для порівняння: Зеленського в лютому Трамп приймав біля входу до Західного крила, а короля Чарльза III – на Південному портику. Речниця Білого дому пояснила жест “взаємністю” за прийом Трампа в Китаї цього літа.

Через конфлікт Трампа зі ЗМІ звичної телевізійної знімальної групи пулу провідних американських телеканалів на зустрічі Сі Цзіньпіна на базі Ендрюс не було.

Для Сі це перша поїздка до США майже за три роки і перший візит до Вашингтона більш ніж за десятиліття. Державний візит триватиме до 25 вересня. Китайське МЗС називає взаємні візити Трампа і Сі протягом пів року подією «історичного значення»: у травні американський президент відвідав Пекін.

Основні переговори заплановані на четвер, 24 вересня, у Білому домі. Трамп і перша леді Меланія Трамп офіційно приймуть Сі Цзіньпіна та Пен Ліюань у Білому домі.

За оприлюдненою Білим домом програмою, у церемонії зустрічі візьмуть участь 479 американських військовослужбовців усіх видів Збройних сил США. Пролунають гімни Китаю та США, після чого Трамп і Сі мають виступити з промовами.

У Рожевому саду запланований військовий огляд, а завершиться церемонія прольотом стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit та чотирьох винищувачів F-22 Raptor.

Поки Трамп і Сі проводитимуть переговори, Меланія Трамп і Пен Ліюань відвідають Національний музей азійського мистецтва Смітсонівського інституту.

Увечері у Східній залі Білого дому відбудеться державна вечеря. Серед очікуваних гостей — керівник Apple Тім Кук, глава Nvidia Дженсен Хуанг та очільник OpenAI Сем Альтман.

Спільної пресконференції Трампа і Сі після переговорів наразі не планується. За даними Reuters, замість спільної заяви США і Китай, імовірно, оприлюднять окремі повідомлення зі своїм викладом результатів зустрічі.

У п’ятницю, 25 вересня, Трамп і Меланія мають прийняти Сі та Пен Ліюань на чай у Червоній кімнаті Білого дому.

Після цього обидві пари вирушать до Національного архіву США, де китайській делегації покажуть документи, пов’язані з історією американо-китайських відносин. Саме там Трамп і Меланія мають попрощатися із Сі Цзіньпіном та Пен Ліюань, завершивши державний візит.

Китайська сторона напередодні заявила, що Сі має намір провести з Трампом «поглиблений обмін думками» щодо двосторонніх відносин, а також питань «миру і розвитку у світі». Пекін декларує намір посилювати діалог зі США, одночасно «належним чином управляючи розбіжностями».