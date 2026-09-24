Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише Офіційний канал Президента України.

“Зустрівся з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. І це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права.

Обговорили безпеку в Чорному морі, передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору. Фактично є країни на кожному континенті, які залежать від нашого експорту продовольства. І зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити. Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді.

Поінформував пана Президента також про контакти з американською командою. Обговорили й двосторонні питання: зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal. Вдячний Туреччині за готовність допомагати задля миру.”