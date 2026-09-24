Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters, оприлюднені The Guardian.

За словами двох джерел, обізнаних із підготовкою переговорів, поїздка Дмітрієва до США відбудеться у середу. Візит, за їхніми словами, був погоджений особисто з Путіним.

Зустріч стане продовженням переговорів між Путіним та представниками США в Кремлі раніше цього місяця.

За словами одного з джерел, мета поїздки – підтримати діалог між Росією та США та зусилля з мирного врегулювання.