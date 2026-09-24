Сьогодні вночі русня продовжила ракетно-дронову атаку столиці. Атакована цивільна інфраструктура і житлові будинки.

У пологовому будинку в Подільському районі пошкоджені вікна та частина фасаду будівлі.

Попередньо, в медзакладі постраждалих немає. Один загиблий на парковці біля медзакладу.

Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч.

У Дніпровському районі уламки впали ще за двома адресами- на території приватних садиб. У одному з будинків руйнування. У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину дороги.

У одному з дворів “Іскандер” увійшов в землю і не розірвався. Так і стирчить.

На зараз відомо про 2 загиблих і 8 поранених.