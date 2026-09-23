Укрпошта змінила порядок роботи міських відділень через тривоги. Приймання посилок тепер має найвищий пріоритет – їх прийматимуть поза чергою. Видача посилок також буде поза чергою.

Про це сьогодні, 23 вересня, зранку повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смелянський, передає Інше ТВ.

«Ми прагнемо якомога швидше доставляти ваші посилки. Проте через постійні тривоги час роботи відділення може бути скорочений. І саме тому, поки є така можливість, ми будемо максимально швидко приймати ваші посилки, щоб вони почали свій шлях до отримувача.

Простий приклад: щоб посилка була в Одесі наступного дня, її треба відправити з Києва максимум о 22:00, а для цього — відсортувати, завантажити в автівку (десь 1–2 години, і це якщо не буде тривоги), а до цього забрати з відділення, умовно, о 18:00, щоб довезти до сортувального центру. І це без урахування часу на тривоги під час сортування.

Якщо ви стоїте в черзі о 15:55, а о 16:00 пролунає тривога, яка триватиме до 18:00 (а ми отримаємо повідомлення, що мусимо зачинити відділення), то це означає, що ви завітаєте з посилкою вже після 18:00 і вона поїде вже наступного дня. А якщо вона прийнята до оголошення тривоги, то, навіть якщо відділення зачинене, посилка поїде вже сьогодні й буде в моїй рідній Одесі наступного дня.

Щодо видачі посилок: попри те, що в разі втрати посилок під час обстрілів ми повністю відшкодовуємо їхню вартість клієнтам, кошти часто не можуть замінити радість від отримання посилки, тим більше якщо всередині щось дуже особисте. Тому ми прагнемо робити все можливе, щоб швидко видавати посилки нашим клієнтам, аби вони не перебували довго у відділеннях, а тим більше не ночували там», – такими аргументами пояснив зміни Ігор Смелянський.

Щодо правил роботи під час «жовтої» та «червоної» тривоги — вони поки залишаються без змін, а Укрпошта готує пропозиції щодо врахування особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Як повідомляло Інше ТВ, Держкомтелерадіо закликає “Укрпошту”, “Нову пошту”, “Meest”, DHL, FedEx і UPS не пересилати з-за кордону російські книжки