У Кремлі заявили про готовність Путіна до чергової зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, однак зауважили, що для цього необхідна чітка домовленість щодо офіційного саміту.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

«Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом», хоча наразі жодних конкретних обрисів чи часових меж цей процес не має, сказав він і додав, що без офіційної домовленості переговори між очільником Білого дому та Путіним відбутися не можуть.

Він також зазначив, що «жодних передумов для переходу до мирного треку переговорів щодо України наразі немає, хоча Росія зберігає відкритість до них».