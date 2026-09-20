Всі ми звикли, що плацинда має бути тільки з кабаком, тобто з гарбузом, натертим на тертушці, а потім вже з варіаціями. Але є інформація про те, що класична молдавська плацинда готується з тонкого прісного тіста із соковитою картопляною начинкою. Готується швидко, смажиться на сковороді до золотистої скоринки.

Тож спробуємо.

Інгредієнти

Для тіста (на 4–6 плацинд):

Борошно — 400 г (можливо трохи більше, залежно від борошна)

Вода тепла — 200 мл

Рослинна олія — 2 ст. л. + ще для змащування

Сіль — 1 ч. л. (або 1 щіпка)

Яйце — 1 шт. (за бажанням, для еластичності)

Для начинки:

Картопля — 500 г (3–5 середніх бульб)

Цибуля ріпчаста — 1–2 шт. (100–150 г)

Сіль, чорний мелений перець — за смаком

Олія для смаження цибулі та плацинд — 3–4 ст. л.

Опціонально: зелень (кріп, петрушка) — дрібно нарізана, до начинки.

Покрокова інструкція

Замісити тісто. У мисці змішайте теплу воду, сіль, олію та яйце. Поступово додавайте просіяне борошно, замішуючи м’яке, але не липке тісто. Місіть 3–5 хвилин до гладкості.

Відпочинок тіста. Сформуйте кулю, змастіть миску олією, накрийте рушником і залиште на 20–30 хвилин.

Підготувати начинку. Картоплю очистіть і наріжте дуже тонкими пластинками або дрібними кубиками (можна скористатися теркою або ножем для овочів). Цибулю наріжте півкільцями або дрібно.

З’єднати начинку. У мисці змішайте картоплю, цибулю, сіль, перець і 1–2 ст. л. олії. Перемішайте, щоб рівномірно розподілити сіль і олію.

Сформувати плацинди. Тісто розділіть на 4–6 кульок. Кожну тонко розкачайте в круг (діаметр ~20–25 см). У центр викладіть 2–3 ст. л. начинки.

Загорнути. Зберіть краї тіста до центру, трохи відтягуючи кути, і щільно защіпніть. Або зробіть 8 надрізів по краю і складіть краї попарно один на одного, защіпуючи в центрі.

Смажити. Розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Викладіть плацинду швом донизу. Смажте під кришкою 5–7 хвилин з одного боку на повільному вогні, потім переверніть і ще 5–7 хвилин з іншого.

Готовність. Плацинда має бути золотистою, а картопля всередині — м’якою. Готові плацинди викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Увага! Смажити під кришкою — так начинка пропікається рівномірно, а тісто не підгоряє.

А якщо геть не хочете заморочуватися з начинкою із сирої картоплі, зробіть з вареної. Зваріть картоплю у шкірці, почистіть, розімніть, додайте смажену цибулі, сіль-перець, трохи вершкового масла – начинка готова. Далі – як за рецептом.