Цього літа секретні технології винищувача F-35 несподівано опинилися в Гонконгу, що спровокувало розслідування в Конгресі США та викликало побоювання, що Китай може отримати доступ до ключових компонентів цієї суворо засекреченої системи озброєння.

Про це повідомляє Politico.

Партія запчастин до F-35, що прямувала до США для ремонту, змінила маршрут під час транспортування через Тихий океан з Австралії; про це повідомили троє осіб, обізнаних із ситуацією, які побажали залишитися анонімними. Пентагон підтвердив факт зникнення деяких компонентів.

Запчастини, які перевозив посередник від імені виробника F-35 — компанії Lockheed Martin, — натомість опинилися в Гонконгу. Наразі невідомо, чому було змінено маршрут і в чиїх руках перебуває це обладнання.

За словами двох джерел, вантаж містив один із ліхтарів кабіни винищувача — елемент, що закриває кабіну пілота та містить технології «стелс», доступ до яких мають лише США та їхні союзники. Отримавши такий ліхтар, потенційний супротивник міг би вивчити деталі й, імовірно, відтворити цю цінну технологію шляхом зворотного інжинірингу.

Об’єднане програмне управління F-35 при Пентагоні заявило, що йому «відомо про проблему з доставкою несправних компонентів літака F-35 Lightning II».

Управління співпрацює з американськими органами влади та промисловими партнерами, «щоб повернути ці компоненти, розслідувати інцидент і впровадити запобіжні заходи для уникнення подібних випадків у майбутньому», — додали у відомстві.

Несподіване перенаправлення вантажу до Гонконгу — спеціального адміністративного району Китаю — фактично перемістило його до сфери впливу Пекіна. Останніми роками Китай посилив контроль над містом і запровадив дедалі суворіші закони про національну безпеку, що дозволяють китайській владі впливати на політичну систему Гонконгу та придушувати інакомислення.

Китай уже неодноразово вдавався до масштабного шпигунства щодо секретних програм Пентагону, зокрема й програми F-35.

«Не секрет, що Китай агресивно намагається отримати дані про F-35, зокрема шляхом електронного шпигунства», — зазначив Дж. Дж. Гертлер — колишній співробітник Комітету Палати представників у справах збройних сил та аналітик з питань військової авіації в Дослідницькій службі Конгресу. «Але навіть якщо вони вже мали технічні характеристики чи інші дані про цю деталь, наявність реального зразка дає їм додаткову інформацію та дозволяє підтвердити або уточнити вже відомі їм відомості».

Ланцюг постачання для F-35 — це масштабна глобальна система, що спирається на потужності в різних країнах для транспортування та ремонту деталей. І хоча існують австралійські центри технічного обслуговування цих літаків, жоден із них наразі не має можливості ремонтувати ліхтарі кабіни.

Компанія Lockheed Martin, виробник F-35, керує загальним ланцюгом постачання програми та залучає комерційних перевізників для транспортування деталей.

У своїй заяві Lockheed зазначила, що не може обговорювати статус відправлень із міркувань безпеки, але дотримується всіх нормативних вимог США щодо перевезення авіаційних компонентів.

«Наші команди обробляють кожне відправлення з максимальною ретельністю та дотриманням заходів безпеки, щоб гарантувати цілісність програми F-35 і безпеку наших союзників», — йдеться в повідомленні.

Ліхтар кабіни — критично важливий елемент технології малопомітності (стелс) F-35; це акриловий купол, що накриває кабіну пілота та вкритий тонким шаром прозорого радіопоглинального матеріалу, який допомагає приховати літак від ворожих радарів.

Згідно з опитуванням самих ВПС, цей захисний шар із часом може втрачати свої властивості, що зумовлює необхідність ремонту або заміни ліхтарів на понад 1300 винищувачах, вироблених для США та їхніх союзників.

Програма F-35, учасниками якої є США та інші країни (зокрема Велика Британія, Австралія, Данія, Норвегія та Польща), має унікальну систему управління потоком авіаційних деталей. Країни мають доступ до спільного фонду запчастин, що зберігаються по всьому світу; власником цих деталей залишається Міністерство оборони, доки їх не встановлять на винищувач.

У звіті Рахункової палати США (Government Accountability Office) за 2023 рік зазначається, що за останні п’ять років було втрачено понад 1 мільйон запасних частин до літаків F-35. Контрольний орган дійшов висновку, що відомство не змогло перевірити інформацію про втрату запчастин на суму в десятки мільйонів доларів, оскільки контроль над цими даними здійснює компанія Lockheed.

«Об’єднаний програмний офіс F-35 не відстежує ці запчастини й не вносить їх до системи обліку майна, яка дозволяла б фіксувати та зберігати зміни в даних про майно в режимі реального часу».

«Цю інформацію ведуть головні підрядники», — йдеться у звіті. Через нестачу запасних частин ці винищувачі часто не можуть піднятися в повітря. Хоча витрати на технічне забезпечення продовжують зростати, F-35 не досягає цільових показників ефективності, а самі ці показники, згідно зі звітом Рахункової палати США (GAO), опублікованим цього року, демонструють тенденцію до зниження. Ця програма має всі шанси стати найдорожчою у світі: Пентагон планує витратити на неї майже 2 трильйони доларів протягом усього життєвого циклу.