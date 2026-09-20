Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала Папу Римського Лева XIV врятувати жителів окупованих Олешок на Херсонщині від голоду.

Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО).

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яка об’єднує різні релігійні спільноти, а саме православних, римо- і греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв, звертається з приводу гуманітарної катастрофи в місті Олешки Херсонської області.

Місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. Востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові.

Виходячи з різних даних, в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в «сірій зоні» поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції.

Українська сторона постійно інформує про критичну ситуацію в Олешках різні міжнародні організації із закликом надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей. Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію мешканців міста, але російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, яка є відвертою маніпуляцією та неправдою. Росія неодноразово проігнорувала Міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки.

У зв’язку із зазначеним ВРЦіРО:

– Звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої Ради Церков, до Всесвітнього Євангельського Альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині.

– Закликає держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України.

Дякуємо людям доброї волі різних країн, релігійним діячам, правозахисникам, журналістам і моральним авторитетам та доброчесним політикам за підтримку українського народу, молитви за припинення російської збройної агресії і настання справедливого сталого миру для України та Європи.

Київ, 19 вересня 2026 року