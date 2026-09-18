Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.26 склали:
особового складу – близько 1 514 910 (+1 420) осіб
танків – 12 351 (+5) од.
бойових броньованих машин – 25 352 (+7) од.
артилерійських систем – 49 938 (+75) од.
РСЗВ – 2 142 (+3) од.
засоби ППО – 1 646 (+1) од.
літаків – 442 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 656 (+12) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 522 316 (+1 808) од.
крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 150 442 (+424) од.
спеціальна техніка – 4 701 (+4) од.
Дані уточнюються.