Як писало Iнше ТБ, 17 вересня, у Миколаєві на Львівщині біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець, його госпіталізували.

СБУ кваліфікує вибух в м. Миколаїв Львівської області як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

За даними слідства, вибух стався сьогодні, 17 вересня, близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП.

Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об’єкт.

Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових та слідчих заходів, у результаті яких встановили двох чоловіків, причетних до вчинення злочину. Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Процесуальне керівництво здійснює Львівська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Про подальші деталі розслідування будемо інформувати додатково.