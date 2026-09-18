В Японії з’явиться міністр, відповідальний за боротьбу з нападами ведмедів. Рішення ухвалили на тлі зростання кількості смертельних інцидентів, пише Кореспондент.

Новим міністром довкілля після перестановок в уряді став депутат правлячої партії Хіройоші Сасагава. Він також очолить новостворений напрям із контролю за популяцією ведмедів. Крім того, Сасагава відповідатиме за підготовку до надзвичайних ситуацій на ядерних об’єктах.

За даними уряду, за рік в Японії зафіксували 50 776 випадків появи ведмедів. Це більше, ніж за попередні два роки.

Кількість осіб, котрі постраждали від нападів, сягнула рекордних 238. Число загиблих зросло до 13 проти трьох роком раніше.

Уряд пояснює зростання кількості інцидентів, зокрема, тим, що ведмедів приваблюють сільськогосподарські угіддя на закинутих фермерів. Ще одним фактором стало скорочення кількості мисливців.